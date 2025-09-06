Trump vuelve a amenazar con medidas represivas a Chicago

El presidente Donald Trump intensificó este sábado sus amenazas sobre una intervención militar en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a través de su “Departamento de Guerra”.

La medida busca replicar la operación ya realizada en la capital estadounidense, Washington, donde el gobierno federal envió tropas de la Guardia Nacional y aumentó el número de agentes federales para realizar detenciones con miras a deportación, pese a las protestas de las autoridades locales.

“Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, fue el mensaje que publicó Trump el sábado en su cuenta de Truth Social. La publicación incluía una imagen de Trump aparentemente generada por inteligencia artificial y la cita: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, referencia verbal a la película de 1979 “Apocalipsis Now”.

Departamento de Guerra

El viernes, el mandatario republicano firmó una orden que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra para, afirmó, enviar “un mensaje de victoria” al mundo.

El gobernador demócrata de Illinois, estado donde se encuentra Chicago, expresó su indignación por la publicación de Trump. Al respecto escribió en X: “El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal”, señaló el gobernador J.B. Pritzker. “Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”, añadió.

Los despliegues de tropas y agentes federales de Trump, que comenzaron en junio en Los Ángeles y continuaron en Washington, han provocado impugnaciones legales y protestas, y sus críticos los han calificado de demostración de fuerza autoritaria. Mientras, el jefe de Estado republicano ha amenazado con operaciones similares en Baltimore y Nueva Orleans, ciudades también gobernadas por demócratas.