Accidente de tráfico deja unos 30 estudiantes heridos en República Checa

Alrededor de 30 personas resultaron heridas hoy lunes después de que un autobús con estudiantes a bordo volcara en la región de Moravia-Silesia, al noreste de la República Checa, según informaron la Policía y los equipos de rescate.

El accidente ocurrió por la mañana en Stare Hamry. El autobús, que se dirigía a una estación de esquí, se salió de la carretera, chocó contra un poste eléctrico y se volcó. La Policía indicó que la causa podría haber sido un fallo técnico.

Los bomberos regionales informaron que los 32 estudiantes que viajaban en el autobús resultaron heridos.

Un portavoz del servicio regional de rescate médico declaró a la agencia de noticias checa que las lesiones eran leves o moderadas y que no había vidas en peligro.

Hasta el momento, cuatro de los heridos han sido trasladados al hospital.