Activista Charlie Kirk, aliado de Trump, recibe un disparo en un acto en una universidad de EE.UU.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico tras recibir este miércoles un disparo en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.

Kirk está recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes en la Universidad Utah Valley (UVU).

Una portavoz de la institución académica, Ellen Treanor, indicó que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

La UVU suspendió las clases a lo largo de toda la jornada y se desalojó el campus instantes después del tiroteo, mientras el FBI se encuentra desplegado en la zona para investigar el suceso.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente, JD Vance, pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.