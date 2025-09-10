“Era admirado especialmente por mí”: Trump confirma muerte de Charlie Kirk tras ataque en Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, tras el ataque que sufrió este miércoles en la Universidad Utah Valley (UVU), en Orem, Utah. El mandatario ordenó ondear a media asta las banderas del país por quien fuera considerado uno de sus estrechos aliados.

Trump publicó un mensaje en sus redes: “El grandioso y hasta legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendió o tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y familia. ¡Charlie, te amamos!”.

Minutos más tarde, agregó: “En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde”.

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía prevista este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero el propio Trump anunció su fallecimiento.

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk, uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y aliado cercano del expresidente Donald Trump, cofundó en 2012 Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil que promueve los valores conservadores en universidades de tendencia liberal. Desde joven, Kirk participó en debates sobre identidad de género, cambio climático, fe y valores familiares, y utilizaba sus redes sociales y su podcast diario para difundir sus ideas.

Criado en un suburbio acomodado de Chicago, Kirk abandonó la universidad para dedicarse al activismo político e intentó ingresar a la academia militar de West Point, sin éxito. TPUSA creció bajo su liderazgo y hoy cuenta con delegaciones en más de 850 universidades. Kirk fue clave en las campañas de Trump, ayudando a registrar votantes y consolidando apoyo en estados decisivos como Arizona.

Autor del libro The MAGA Doctrine, Kirk participó en convenciones republicanas, eventos estudiantiles y visitó frecuentemente la Casa Blanca durante ambos mandatos de Trump. Su influencia política y religiosa evangélica, así como su matrimonio con una ex Miss Arizona y su rol como padre de dos hijos, lo convirtieron en una figura polarizadora y prominente del activismo conservador juvenil en EE.UU.

También se destacó por sus posturas controversiales sobre la tenencia de armas en Estados Unidos. En abril de 2023, durante un evento de su organización, afirmó que la sociedad armada conlleva inevitablemente muertes por armas de fuego, pero que ese “precio” es necesario para proteger derechos consagrados en la Segunda Enmienda.

Kirk comparó las muertes por armas de fuego con los accidentes automovilísticos, señalando que la sociedad acepta un riesgo mortal a cambio de los beneficios de la conducción, y sostuvo que no se pueden eliminar completamente las muertes por armas de fuego, aunque se podrían reducir con medidas de prevención, como mayor vigilancia escolar.

Sus declaraciones se produjeron pocos días después de un tiroteo en la escuela Christian Covenant de Nashville, Tennessee, que dejó seis víctimas fatales, y en un contexto en que las armas de fuego se mantenían entre las principales causas de muerte en EEUU, superando incluso los accidentes de tránsito durante cinco años consecutivos hasta 2023, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), consignadas por el medio The Trace.