Caso audios de Milei: encuentran 80 mil dólares en operativo contra Diego Spagnuolo

La Justicia Federal llevó adelante nuevos procedimientos en el marco de la investigación por presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El operativo tuvo como principal foco a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado de Javier Milei, en cuyo poder se encontraron 80 mil dólares en una caja de seguridad, además de documentación que sería clave para el avance de la causa.

El fiscal Franco Picardi ordenó allanamientos en los domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina; del propio Spagnuolo; y de Daniel Garbellini, exresponsable de compras de medicamentos en la ANDIS. También se solicitaron registros de ingresos y egresos en barrios privados vinculados a los imputados.

En los operativos se incautaron expedientes y correos electrónicos relacionados con adquisiciones de medicamentos. Estos elementos buscan esclarecer la supuesta red de coimas que, según la investigación, habría beneficiado a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, en un acuerdo con la droguería.

Tras el hallazgo del dinero, los abogados Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze renunciaron a la defensa de Spagnuolo, dejando al exfuncionario sin representación legal en plena investigación.

La causa también generó derivaciones adicionales: el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio. En paralelo, el consultor Fernando Cerimedo declaró como testigo y aportó supuestas conversaciones con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos irregulares.

El sumario continuará bajo secreto hasta el 19 de septiembre, mientras se profundiza el rastreo patrimonial de los involucrados para determinar el alcance de la red de sobornos.

