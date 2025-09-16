Comisión ONU que declaró genocidio en Gaza: Justificaciones de Israel ya son “aburridas”

Los responsables de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que declaró que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza dijeron este martes que las reacciones y justificaciones que intenta encontrar Israel son previsibles y hasta “aburridas”, ya que son repetitivas.

“Honestamente, las respuestas israelíes se están volviendo tan aburridas, siempre son las mismas. El Ministerio de Asuntos Exteriores gasta tanto dinero en propaganda que en realidad uno podría esperar que se les ocurra algo original, parece que reproducen las respuestas de la inteligencia artificial”, dijo irónicamente en una rueda de prensa uno de los integrantes de la Comisión, el jurista Chris Sidoti.

El Gobierno israelí ha dicho que el informe que ha publicado hoy la Comisión está basado en falsedades, que busca “blanquear” a Hamás y que los juristas que lo han elaborado “son conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas”.

Sidoti respondió señalando que lo que le gustaría ver es que Israel proporcionara alguna evidencia de sus acusaciones, pero que en lugar de esto “ponen el informe en ChatGPT y luego sacan respuestas estándares, así que nadie los tomará en serio”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, recordó que solo la etiquetaron de antisemita tras asumir el liderazgo de este órgano de investigación, pero que en cargos anteriores siempre fue considerada con deferencia por Israel.

Recordó que fue la única alta comisionada de la ONU para los derechos humanos a la que Israel invitó a realizar una visita de trabajo.

“Desearía que nos dijeran en qué nos equivocamos en estos hechos o simplemente que cooperaran con nosotros”, comentó.