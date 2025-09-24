Publicidad
Deutsche Welle
El Tesoro de EE. UU. anuncia financiamiento para Argentina por US$ 20 mil millones

El Tesoro de EE. UU. anuncia financiamiento para Argentina por US$ 20 mil millones

DW
Por : DW
Estados Unidos negocia una línea de fianciación de 20.000 millones de dólares para el Banco Central argentino.

La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que negocia una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares para el Banco Central de la República Argentina y que está dispuesto a comprar deuda primaria o secundaria del país sudamericano.

“El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, indicó en la red social X

el secretario Scott Bessent, que ayer se reunió junto al presidente estadonudense, Donald Trump, con el de Argentina, Javier Milei. Este ya había adelantado las negociaciones, pero sin dar una cifra, el viernes pasado, y hoy agradeció el anuncio.

“Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas”, añadió el comunicado.

AME1731. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 23/09/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del mandatario Javier Milei (i), junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Milei mantuvo su primera reunión bilateral oficial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le agradeció por su “gran amistad” y por su respaldo electoral, algo que consideró “un gesto extraordinario”. EFE/ Presidencia de Argentina / SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Apoyo poco común del presidente Trump

El titular del Tesoro, que ya había adelantado que Estados Unidos haría lo que fuera necesario para apoyar a Argentina, dijo que  el país “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”, afirmó.

El gobierno Trump se mantiene firme en su apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo poco común a un responsable extranjero, para demostrar su confianza en los planes económicos de su gobierno” concluyó Bessent.

