Zelenski: ser miembro de la OTAN no garantizaría la seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este miércoles en Naciones Unidas que en caso de ser miembro de la OTAN, esto no garantizaría la seguridad de su país ante la ofensiva rusa, además de elogiar a Donald Trump, que en la víspera había dicho que Kiev podría recuperar todo su territorio perdido ante Moscú.

Las palabras del presidente estadounidense suponen un giro de 180 grados en su posición sobre el conflicto. Trump se había mostrado crítico hasta ahora con Zelenski y cercano con el líder ruso, Vladimir Putin, con quien se ha reunido para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania, lo que sorprendió a sus aliados.

“Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data no significa automáticamente que se esté a salvo”, declaró Zelenski ante la Asamblea General de la ONU.

El líder ucraniano dedicó palabras de agradecimiento y de elogio hacia Trump, con quien se reunió en la víspera: “Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas”.

Trump sugirió el martes que Kiev puede recuperar todo su territorio controlado por Moscú, e “incluso ir más allá”, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN.