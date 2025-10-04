Trump advierte a Hamás que no “tolerará demoras” que entorpezcan la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará “ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza” para la paz regional.

“¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!”, prometió.

Trump celebró este viernes que Hamás aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en el plan que impulsa para el enclave palestino, y pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.

El plan de 20 puntos que el presidente presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Enviado especial de Trump viaja a El Cairo

El enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja este sábado a El Cairo, Egipto, al frente de una delegación que buscará avanzar las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza antes de su implementación, confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Witkoff participará, junto a negociadores israelíes y árabes, en el diálogo indirecto entre el Gobierno de Israel y Hamás, que este viernes aceptó liberar a los rehenes que mantiene en la Franja conforme a lo establecido en la propuesta de 20 puntos impulsada por Trump, a la que ya dio su aprobación el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizora tenso.

Catar y Egipto son los mediadores entre Hamás e Israel junto con Estados Unidos.

El Ministerio catarí de Exteriores, afirmó en la madrugada del sábado que Doha ha empezado ya a trabajar en la mediación “para continuar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra”.

Witkoff ha sido una figura esencial en los esfuerzos de Washington por lograr el fin del conflicto en el enclave palestino, iniciado hace casi dos años tras la invasión de Hamás a territorios israelíes el 7 de octubre de 2023.