EEUU critica Nobel de la Paz a Machado: lo merecía Trump y su “corazón de un humanitario”

El Comité Noruego del Nobel anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, destacando su “incansable esfuerzo” por promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.

La decisión provocó la reacción inmediata del gobierno estadounidense. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que el comité “ha demostrado que ha situado la política antes que la paz” al no reconocer la labor del presidente Donald Trump, a quien describió como un líder con “el corazón de un humanitario”.

“El presidente Trump continuará negociando acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Nunca existirá otra persona como él, capaz de mover montañas por pura voluntad”, agregó Cheung.

Trump, que ha insistido durante meses en que no recibir el Nobel sería un “insulto”, ha reivindicado su papel como “pacificador global” y su gestión en la resolución de conflictos internacionales.

Comité ajeno a “campañas mediáticas”

Desde Oslo, el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, evitó entrar en la polémica y recalcó que las decisiones del jurado se basan únicamente en el legado de Alfred Nobel: “Nos sentamos en una sala llena de retratos de los laureados, una sala que está llena de valentía e integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, afirmó.

El comité recordó además que, a lo largo de su historia, ha enfrentado “todo tipo de campañas y de atención mediática”, pero que sus resoluciones permanecen “independientes de las presiones políticas y diplomáticas”.