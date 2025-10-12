Horas claves en Gaza: Israel aún no anuncia lista de rehenes a liberar mientras que Hamás ya lo hizo

El grupo islamista Hamás completó el recuento de los rehenes vivos que serán liberados en Gaza y definió los lugares donde se efectuará la entrega, según informó la cadena catarí Al Jazeera, citando a un miembro de la organización.

En total, se prevé liberar a 20 cautivos con vida y entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de otros 28 secuestrados fallecidos.

La entrega se realizará desde tres puntos distintos de la Franja, aunque no se han especificado las ubicaciones debido a la presencia del ejército israelí en zonas como Yabalia, Nuseirat y Jan Yunis, donde se realizaron liberaciones previas durante la última tregua.

Además, agregaron que está llevando a cabo “intensos contactos” con los mediadores para “mejorar las listas de prisioneros palestinos” que serán liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente del movimiento palestino.

Según esta fuente, que pidió el anonimato, los contactos con los mediadores -Catar, Egipto y Estados Unidos- buscan mejorar “las listas de prisioneros palestinos cuya liberación está prevista”, y señaló que el GRUPO insiste en “liberar a siete de sus líderes”.

También explicaron que los mediadores “siguen trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo sobre las listas de prisioneros, a pesar de la negativa de la ocupación”, en referencia a Israel.

“Las facciones de la resistencia renovaron su compromiso de liberar a los rehenes de la ocupación según el plazo acordado”, indicó el informante y afirmó que han “completado el recuento de los rehenes vivos y los ha distribuido en puntos dentro de la Franja de Gaza como preparación para la entrega”.

Por otro lado, indicó que miembros de las milicias gazatíes se reunirán este noche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para acordar un mecanismo para la entrega de los rehenes” vivos, y ya después anunciarán cómo se entregarán los cautivos muertos.

Israel

Mientras tanto, Israel aún no publica la lista completa de los 2.000 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes israelíes, según denunció la Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra).

“Persisten complejos obstáculos que impiden el anuncio oficial de las listas de prisioneros liberados como parte del acuerdo de intercambio”, indicó la organización.

Hasta ahora, el Ministerio de Justicia israelí solo divulgó los nombres de 250 condenados a cadena perpetua que serán liberados, incluyendo a Baher Badr, miembro de Hamás condenado por un atentado en 2004, e Iyad al Rub, dirigente de la Yihad Islámica sentenciado por un ataque suicida en 2006.

El acuerdo —impulsado por Estados Unidos como parte de la primera fase del plan del presidente Donald Trump para Gaza— contempla la liberación de los 48 rehenes, de los cuales unos 20 están vivos, a cambio de los prisioneros palestinos. Según las autoridades israelíes, la entrega de los cautivos vivos comenzará el lunes por la mañana, aunque aún no se ha confirmado el momento en que serán devueltos los cuerpos de los fallecidos ni la liberación de los detenidos palestinos.

En tanto, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, receptor de los cuerpos de los rehenes fallecidos que las milicias gazatíes liberarán el lunes, advirtió que el proceso para identificarlos podría llevar más de 24 horas, según trabajadores del centro en declaraciones al diario israelí Haaretz.

El centro situado en Yaffa (sur de Tel Aviv) recibirá los cadáveres que Hamás habrá entregado previamente a la Cruz Roja e Gaza para identificarlos y tratar de detallar las circunstancias de su muerte.

Según Haaretz, los “casos complejos” pueden tardar más de un día en ser identificados.

Intercambio se puede adelantar

El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados “el lunes temprano”, pero que si Hamás está listo para hacerlo antes Israel estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.

“La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja”, dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

Personal del Comité de la Cruz Roja se encargará de recibir a los cautivos y de entregarlos al Ejército en zonas de Gaza “controladas por las fuerzas israelíes”, detalló la portavoz, que añadió que solo entonces serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria ya en suelo israelí.

Allí, pasarán una primera revisión médica y podrán reunirse con sus familias, antes de ser trasladados a un hospital.

Bedrosian detalló que diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en urbes de la periferia de Tel Aviv.