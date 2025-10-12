Machado tras recibir el Nobel de la Paz: Venezuela atraviesa “las horas finales” de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Venezuela enfrenta “las horas finales” del gobierno de Nicolás Maduro.

En entrevista con el diario El Mercurio, señaló que el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz refuerza la lucha democrática del país y representa “un impulso moral para el pueblo venezolano”.

Machado aseguró que la presión internacional, el desgaste del régimen y el apoyo de países de la región han acelerado el proceso de cambio. “Ha sido un camino muy largo y doloroso, pero siento que estamos llegando a las horas finales”, expresó.

La opositora confirmó un contacto directo con el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien transmitió la necesidad de articular una estrategia internacional que facilite una transición ordenada y elecciones libres.

También advirtió sobre el impacto regional de las redes criminales vinculadas al régimen, como el Tren de Aragua, que —según dijo— “ya afecta a varios países de América Latina”.

Machado llamó a consolidar una hoja de ruta con garantías democráticas, supervisión internacional y participación de actores internos y externos. “El mundo ha entendido lo que ocurre en Venezuela y ha decidido actuar en consecuencia”, concluyó.