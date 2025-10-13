“Genocidio” y “reconozcan Palestina”: expulsan a dos diputados israelíes durante discurso de Trump

Dos diputados israelíes de izquierda, Ayman Odeh y Ofer Cassif, fueron expulsados este lunes del Parlamento israelí (Knesset) por interrumpir el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los parlamentarios gritaron “genocidio” y exhibieron carteles con el mensaje “¡Reconozcan Palestina!”.

El personal de seguridad los desalojó de inmediato, mientras Trump ironizaba: “Eso fue muy eficiente”, comentario que generó risas y aplausos entre los asistentes. Cassif, el único judío de la coalición árabe-judía Hadash Taal, fue retirado a la fuerza, al igual que Odeh, de origen palestino y líder del bloque.

En redes sociales, Cassif explicó: “No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos solo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel”.

Por su parte, Odeh señaló: “Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple: reconocer un Estado palestino. Aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí”.