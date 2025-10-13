Rehenes son liberados y Egipto e Israel dan por concluida su liberación

El Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes vivos retenidos por Hamás en Gaza fueron liberados y trasladados a territorio israelí. Los cautivos fueron llevados a la base militar de Reim para una primera evaluación médica y luego serán derivados a hospitales ubicados en las afueras de Tel Aviv.

Entre los liberados figuran Nimrod Cohen, Rom Braslavski, Bar Kupershtein, Evyatar David, Maxim Herkin, Elkana Bohbot, Segev Kalfon y Yosef Haim Ohana, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. También fueron liberados Matan Zangauker, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, Avinatan Or y Eitan Horn.

Emotivo: Así fue la llegada de algunos rehenes liberados este lunes, a uno de los centros de salud donde recibirán atención médica. Con aplausos y banderas, miles de ciudadanos celebraron su retorno a la libertad 🇮🇱 pic.twitter.com/rRobDbL3BR — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 13, 2025

Tras su entrega a la Cruz Roja, Hamás ya no mantiene cautivos vivos en Gaza, aunque aún quedan 28 cuerpos de rehenes fallecidos que serían devueltos parcialmente a Israel este lunes. Las autoridades israelíes advirtieron que no todos podrán ser entregados debido a la imposibilidad de localizarlos.

Por su parte, el Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de 1.968 prisioneros palestinos, en cumplimiento del acuerdo de intercambio. De ellos, 250 cumplían condenas prolongadas o perpetuas, mientras que más de 1.700 estaban detenidos sin cargos o con causas no vinculadas directamente al ataque de octubre.

Ocho de los reclusos fueron trasladados a Gaza, 154 a Egipto y 88 a distintas localidades de Cisjordania y Jerusalén. La operación se llevó a cabo una vez que los rehenes israelíes fueron confirmados fuera de la Franja.

🇵🇸🇮🇱 Autobuses con prisioneros palestinos liberados llegan a la ciudad de Ramala en Cisjordania En total, se espera que en el marco del canje de rehenes Israel ponga en libertad a casi 2.000 presos palestinos, la mayoría de los cuales fueron detenidos después del 7 de octubre de… pic.twitter.com/xVvwaZk5YS — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 13, 2025

En Jan Yunis, miles de personas esperaron la llegada de los autobuses con prisioneros al Hospital Nasser, donde se dispusieron espacios para recibirlos. Según el gobierno de Hamás, unos 7.000 efectivos fueron desplegados para garantizar la seguridad durante el operativo.

Con la liberación de los cautivos y prisioneros, Egipto e Israel dieron por cumplida la primera fase del acuerdo mediado por la Cruz Roja y promovido por Estados Unidos, que incluyó un alto al fuego temporal y la retirada parcial de tropas israelíes de ciudades de Gaza.