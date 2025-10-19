Nuevo Presidente de Perú encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país
En una de sus primeras acciones, José Jerí afirmó que se seguirán realizando estas acciones para frenar los delitos que se gestan desde los penales.
-
Operativo nacional en cárceles:
El presidente interino de Perú, José Jerí, lideró este sábado un amplio operativo en distintos penales del país para combatir al crimen organizado.
-
Primera acción desde el cargo:
Jerí encabezó el operativo desde el penal de Ancón I (Lima), acompañado por el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, y el jefe del INPE, Iván Paredes.
-
Penales intervenidos:
Las cárceles de Lurigancho (Lima), Trujillo (norte) y Challapalca (sur) fueron intervenidas con apoyo de la Policía Nacional.
-
Objetivo del operativo:
Desarticular redes criminales que operan desde el interior de los penales, especialmente vinculadas a extorsión y sicariato.
-
Resultados preliminares:
Se incautaron equipos usados para coordinar delitos desde prisión, según informó la Policía Nacional.
-
Medida sostenida:
El INPE anunció que estos operativos se mantendrán de forma permanente y estratégica, por orden del Ejecutivo.
-
Contexto político:
Las acciones ocurren tras la destitución de Dina Boluarte. Jerí, quien era presidente del Congreso, asumió el cargo por sucesión constitucional.
-
Mensaje del nuevo gobierno:
Jerí declaró que su prioridad será enfrentar la inseguridad ciudadana, que considera el principal problema del país.
*Lea AQUÍ la versión original de este artículo