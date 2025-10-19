Nuevo Presidente de Perú encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Operativo nacional en cárceles:

El presidente interino de Perú, José Jerí, lideró este sábado un amplio operativo en distintos penales del país para combatir al crimen organizado.

Primera acción desde el cargo:

Jerí encabezó el operativo desde el penal de Ancón I (Lima), acompañado por el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, y el jefe del INPE, Iván Paredes.

Penales intervenidos:

Las cárceles de Lurigancho (Lima), Trujillo (norte) y Challapalca (sur) fueron intervenidas con apoyo de la Policía Nacional.

Objetivo del operativo:

Desarticular redes criminales que operan desde el interior de los penales, especialmente vinculadas a extorsión y sicariato.

Resultados preliminares:

Se incautaron equipos usados para coordinar delitos desde prisión, según informó la Policía Nacional.

Medida sostenida:

El INPE anunció que estos operativos se mantendrán de forma permanente y estratégica, por orden del Ejecutivo.

Contexto político:

Las acciones ocurren tras la destitución de Dina Boluarte. Jerí, quien era presidente del Congreso, asumió el cargo por sucesión constitucional.