Accidente de carretera deja 12 muertos en Kazajistán

Doce personas murieron en un accidente de tránsito en la región de Aktobe (oeste de Kazajistán), informó hoy jueves la agencia de noticias Kazinform, citando al departamento de policía regional.

La colisión entre un camión y un vehículo de pasajeros se produjo en la carretera Samara-Shymkent, cerca del pueblo de Bel’kopa. Trascendió que el camión se desvió hacia el carril contrario.

Ambos conductores y diez ocupantes del vehículo de pasajeros fallecieron en el lugar, mientras que otros cinco fueron trasladados a un centro médico. Según las autoridades locales, tres de los heridos hospitalizados se encuentran en estado crítico.

Se ha puesto en marcha una investigación sobre el suceso.