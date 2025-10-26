Dos detenidos en Francia por el robo de joyas en el Louvre

Dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre fueron detenidos anoche en Francia, informaron el domingo dos fuentes cercanas al caso. Según medios franceses, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero. El segundo fue detenido poco después en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París. La Fiscalía confirmó la detención, pero lamentó su divulgación “precipitada”.

“Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. “Esta revelación sólo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”, agregó.

La detención prosional puede prolongarse hasta 96 horas

De la operación se encargaron Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del grupo de cuatro individuos que el domingo pasado robó ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado de más de cien millones de dólares. Los ladrones entraron en el museo gracias a una escala montacargas instalada en la calle, rompieron con una sierra radial las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto.

Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.