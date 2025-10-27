Israel recibe cuerpo de rehén secuestrado en Gaza por Hamás

Israel anunció este lunes que la Cruz Roja le entregó el cadáver de un rehén a sus fuerzas desplegadas en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de alto al fuego con el movimiento terrorista palestino Hamás.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró en un comunicado que los restos serán enviados a Israel para su identificación. Si esto se confirma, quedarían 12 cuerpos de rehenes israelíes en el enclave.

El Foro de Familias de Rehenes, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, recordó que el pacto comprendía el regreso de todos los rehenes vivos y muertos para el 13 de octubre.

Segunda fase de plan de paz de Trump enfrenta obstáculos

Por ello, instó “al gobierno israelí, a la administración estadounidense y a los mediadores a no pasar a la siguiente fase” hasta que Hamás “haya cumplido todas sus obligaciones”.

La segunda fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto en Gaza incluye principalmente, el desarme del grupo islamista y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada del ejército israelí del territorio, unos puntos que siguen siendo objeto de debate.