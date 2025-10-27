Naufragio deja seis desaparecidos en Indonesia

Seis personas han desaparecido y otras ocho han logrado sobrevivir tras el naufragio de una embarcación con 14 pescadores a bordo en la provincia indonesia de Kalimantan Oriental, según informó el lunes un funcionario local.

El barco, identificado como el KM Mina Maritim 148, se hundió el domingo en aguas de Talisayan, en la regencia de Berau, en medio de condiciones meteorológicas extremas, según explicó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Balikpapan, Dody Setiawan, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Antara.

El funcionario añadió que un equipo conjunto de rescate sigue realizando una búsqueda intensiva de los desaparecidos.

El barco es uno de los medios de transporte más comunes en Indonesia, un país archipiélago con más de 17.000 islas, pero la falta de normas de seguridad provoca a menudo accidentes marítimos.