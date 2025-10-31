El Rey Felipe respaldó el modelo chileno de Congreso Futuro y su proyección iberoamericana

En el marco de la segunda jornada del Congreso Futuro Iberoamericano, el Rey Felipe VI de España participó en la primera edición de este encuentro realizado en Madrid, que busca trasladar a España y a la región iberoamericana el modelo creado en Chile hace 15 años desde el Senado de Chile.

El encuentro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), con el apoyo de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, se desarrolla en Casa de América, reuniendo a autoridades, científicos, parlamentarios, diplomáticos, académicos, representantes de la sociedad civil y del mundo privado para abrir un diálogo estratégico sobre el futuro de la región, en un contexto de aceleración tecnológica, inteligencia artificial y crisis climática, entre otros desafíos globales.

Ante ello, Felipe VI resaltó la necesidad de reforzar la cooperación en ámbitos estratégicos como la transformación digital, la sostenibilidad y el desarrollo social y ha subrayado que el Congreso Futuro Iberoamericano constituye “una valiosísima oportunidad para seguir pensando juntos el papel de Iberoamérica en el mundo”, insistiendo en el valor de la cooperación científica, educativa y cultural. “Apostar por el conocimiento es nuestra mayor fortaleza. Iberoamérica tiene mucho que aportar a la conversación global: conocimiento, talento, innovación y una profunda vocación de cooperación”.

El monarca concluyó expresando su reconocimiento a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) por impulsar este primer Congreso Futuro Iberoamericano, y ha asegurado el apoyo institucional necesario para consolidar este espacio como foro permanente de reflexión, ciencia, cultura y acción conjunta en la región.

En la sesión del viernes, estuvo acompañado por el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; la Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán; así como por los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y David Sandoval; además del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi; y la directora ejecutiva de FEF, Marcela Oyarzún.

Segunda jornada de energía, universidades, física cuántica e inteligencia artificial

La segunda jornada del Congreso Futuro Iberoamericano centró su sesión matinal en la transición energética, el papel de la universidad en la sociedad del conocimiento y el impacto de la inteligencia artificial en la cultura y la educación.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en conversación con el periodista Iñaki Gabilondo, subrayó que “la transición ecológica no es un lujo moral: es la condición para que Europa siga prosperando, y retrasarla es perder tiempo, dinero y oportunidades”.

En el panel “La energía del futuro: el aporte de Iberoamérica”, el exministro chileno Juan Carlos Jobet, el Country Manager de Indra Group, Vicente Huertas, y la investigadora del Real Instituto Elcano, Lara Lázaro, analizaron las oportunidades de la región en el desarrollo de energías limpias, la electrificación y el hidrógeno verde. Lázaro recordó que “dos terceras partes de las reservas mundiales de litio se encuentran en la región”, mientras Huertas llamó a desarrollar “una capacidad exportadora que exigirá esfuerzos conjuntos para generar la infraestructura”. Jobet, por su parte, advirtió que la transición energética será “larga y compleja, expuesta a cambios tecnológicos, regulatorios y geopolíticos, pero que la región tiene todos los recursos para liderarla”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó la prioridad estratégica de Iberoamérica para España y la necesidad de “abordar de forma conjunta la transición verde, la digitalización, la migración como oportunidad y la reducción de las desigualdades”.

El bloque dedicado a la educación superior, introducido por Eva Alcón, presidenta de CRUE, reunió a figuras como Cristovam Buarque, Enrique Graue, Alejandro Gaviria y Miguel Arrufat. Los ponentes destacaron la transformación digital de la universidad, el acceso equitativo al conocimiento y el valor social de la investigación. “Debemos poner en valor el impacto social de nuestras

El premio Nobel de Física 2012, Serge Haroche, alertó sobre el avance de los movimientos anticientíficos y recordó que “sólo la ciencia puede resolver los grandes desafíos del planeta. Los científicos trabajamos como una sociedad de personas presionadas para encontrar una solución y, al mismo tiempo, tenemos que responder a actos irracionales”.

El último panel de la mañana, dedicado a cultura, educación e inteligencia artificial, analizó el papel de la creatividad, el bienestar emocional y la innovación pedagógica en un mundo marcado por la aceleración tecnológica, con reflexiones de Norka Malberg, Mariana Maggio y Sergio Juárez, moderadas por Jaime García Cantero.

Durante la tarde, el programa incluyó la sesión “La salud del futuro y las nuevas pandemias”, en la que Carlos Monteiro (Universidad de São Paulo), Vicente Soriano (UNIR) y Lucia Gallego (Doctora en Medicina y Psiquiatra) dialogaron sobre los desafíos sanitarios emergentes, la prevención de nuevas pandemias y el impacto de la salud mental y la genética en la salud pública.

Luego, el exfutbolista y conferencista Jorge Valdano ofreció una intervención especial titulada “Liderar desde la emoción del fútbol”, en la que destacó el valor del liderazgo humano, la motivación y el trabajo en equipo inspirados en la experiencia deportiva.

Posteriormente, el joven activista colombiano de 16 años, Francisco Javier Vera presentó “Ecoesperanza: una agenda común para un planeta en crisis”, donde llamó a construir una acción colectiva y solidaria frente a la emergencia climática.

La jornada concluyó con la entrevista “Iberoamérica y el medio ambiente”, en la que Marina Silva, ministra de Medioambiente y Cambio Climático de Brasil, conversó de manera virtual con Lorena Arroyo (América Futura, El País) sobre los retos ambientales de la región y la urgencia de avanzar hacia políticas sostenibles y colaborativas.

Con esta primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano, Chile y España consolidan una alianza estratégica para pensar, desde las miradas de los 22 países que forman Iberoamérica, los grandes desafíos de la humanidad. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de colaboración y reflexión conjunta entre ciencia, política y sociedad.

El diálogo continuará en enero de 2026 en Santiago de Chile, cuando se celebre la 15ª edición de Congreso Futuro, entre el 12 y el 17, en el que se reunirán destacados científicos, pensadores y líderes globales en una conmemoración que proyectará el futuro de Chile y del mundo, reafirmando que el pensamiento, la evidencia y la colaboración son las herramientas para construir un mañana más humano, sostenible y compartido.