Por qué Trump le está prestando una atención especial a Sudamérica

Donald Trump ha mostrado de varias formas que pasó a darle una atención especial a Sudamérica en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Lo hizo, por ejemplo, al ordenar un insólito despliegue militar en el sur del Caribe y una serie de bombardeos frente a las costas de Venezuela y Colombia contra barcos que asegura que cargan drogas, sin presentar pruebas.

Trump también abrió un pulso político-comercial con Brasil, al imponerle aranceles del 50% para intentar evitar que su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera juzgado por intento de golpe de Estado.

Y luego dejó claro su interés en Argentina, al conceder un inusual auxilio de US$20.000 millones al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas del domingo pasado.

“Nos estamos centrando mucho en Sudamérica y estamos consiguiendo un fuerte control en Sudamérica en muchos sentidos”, declaró Trump el lunes, al felicitar en público a su aliado Milei por su triunfo electoral.

Todo esto contrasta con el relativo desinterés por la región que tuvieron los anteriores gobiernos de EE.UU. este siglo, incluida buena parte del primer mandato de Trump entre 2017 y 2021, señalan analistas.

Ya sea por la “guerra contra el terrorismo” del presidente George W. Bush entre 2001 y 2009, por el “giro hacia Asia” de su sucesor Barack Obama o por las guerras en Ucrania y Gaza que ocuparon a Joe Biden antes de pasarle el mando a Trump, Sudamérica estaba lejos de las prioridades de Washington.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado en los nueve meses transcurridos desde el retorno del republicano a la Casa Blanca.

“Sudamérica volvió a ser una región importante para EE.UU., como no lo era desde hace muchos años”, le dice Monica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Washington, a BBC Mundo.