Colapso de una mina en Venezuela deja un fallecido y dos heridos
Una mina de oro colapsó en El Callao, estado Bolívar, dejando un muerto y dos heridos. Equipos de rescate y cuerpos de seguridad trabajan en la zona. Es el segundo accidente en menos de un mes, tras la tragedia que el 13 de octubre cobró 14 vidas en la misma localidad minera.
La televisora estatal venezolana informó esta noche que el colapso de una mina de oro en la localidad de El Callao, en el estado Bolívar (sureste), causó un fallecido y dos heridos.
Autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y del Cuerpo de Bomberos de El Callao respondieron al colapso de la estructura y permanecen trabajando en la zona.
La estructura minera era un cilindro de siete metros de profundidad de cañón y tres metros de galerías, del cual los perjudicados fueron extraídos con el apoyo de los funcionarios referidos y de otros mineros del sector.
En el sitio laboran el Control de Emergencia de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven); Protección Civil Municipal, Resguardo nacional Minero, Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal.
El pasado 13 de octubre, 14 personas resultaron tapiadas y fallecidas luego del colapso de una mina en el mismo municipio del estado venezolano de Bolívar, zona rica en recursos minerales.