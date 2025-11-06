Trump espera que alcalde demócrata electo en New York le hable primero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump espera que el nuevo alcalde demócrata de New York, Zohran Mamdani se contacte primero con él, ya que lo considera más “apropiado”.

Trump declaró que está abierto al diálogo. No obstante, tras la victoria del demócrata, aún no se han puesto en contacto.

Antes de conocer los resultados de las elecciones, Trump ya había comentado que le gustaría hablar con Mamdani. Luego de la victoria, el mandatario se sorprendió con su triunfo.

A pesar de aún no iniciar el diálogo, Trump calificó el discurso que dio Mamdani cuando salió electo de “muy airado” y acusó que estuvo especialmente dirigido contra él. Por lo mismo, el presidente advirtió que el nuevo alcalde debería mostrar un trato más cordial.

Recordemos las palabras de Mamdani en su discurso de victoria, donde ganó con más del 50%. El alcalde le dijo al presidente que “ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen”. Además, recordó que personas como él deberán pagar impuestos en New York.

A raíz de esta polémica y comenzando la tensión entre ambos, Trump recordó que él tiene facultades para aprobar fondos federales para la ciudad y que la cooperación puede obedecer a la relación que mantengan.