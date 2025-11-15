Trump ya tomó “en cierto modo” una decisión sobre Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que “en cierto modo” ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela, país que denuncia que el reciente despliegue militar de Washington en Latinoamérica tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro. El anuncio llega un día después de que Estados Unidos informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford.

“En cierto modo he tomado una decisión”, dijo Trump a una periodista camino al avión presidencial Air Force One mientras viajaba a su residencia en Florida. “No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”, añadió, respondiendo a una periodista que le preguntó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono en torno a las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela. Medios estadounidenses dijeron el miércoles que los mandos militares presentaron a Trump planes actualizados de posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres.

Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica”

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir “una serie de opciones” puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos. El mismo funcionario dijo que Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación”.

Un despliegue inusitado en el Caribe

En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además ha lanzado 21 ataques contra supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos. El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes con el objetivo declarado de ayudar a combatir el tráfico de narcóticos en la región.

Washington anunció también que conducirá nuevos ejercicios militares con ese propósito junto a su aliada Trinidad y Tobago la próxima semana, según la Cancillería del país caribeño. Pero Caracas teme que este despliegue estadounidense, que también incluye aviones de combate furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en esas aguas, sea un complot y desemboque en un ataque en suelo venezolano.