Maduro envía mensaje a Trump para hablar “face to face”

Nicolás Maduro afirmó este lunes que quien “quiera hablar” con Venezuela, se hará “face to face (cara a cara)”, en respuesta a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, quien dijo estar abierto a dialogar con el líder chavista, en momentos en los que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe visto por Caracas como una “amenaza”.

Maduro, declarado presidente por el ente electoral de Venezuela en las elecciones del 28 de juio de 2024, cuestionadas por las denuncias de fraude, aseguró que su gobierno mantiene la posisición “invariable” de dialogar “cara a cara” con el presidente estadounidense Donald Trump, que más temprano afirmó que “en algún momento” hablaría con su par venezolano.

En septiembre Maduro invitó a Trump a “preservar la paz con diálogo” en una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe. La propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington que le acusa de encabezar redes de narcotráfico.

“Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará, ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema”, dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro.

“Yes peace, never war”

“Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)”, dijo Maduro.

En medio del bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que según Washington transportan drogas, Trump fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.

“En algún momento, hablaré con él”, declaró Trump a periodistas este lunes. Maduro “no ha sido bueno para Estados Unidos”, agregó.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: “No, no lo descarto, no descarto nada”.

Desde el 2 de septiembre Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con al menos 83 muertos.