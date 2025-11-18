Trump dice que venderá cazas F-35 a Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que planea vender aviones de combate F-35 a Arabia Saudí, un día antes de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visite la Casa Blanca.

“Diré que lo haremos, que venderemos F-35”, declaró Trump a los reporteros en el Despacho Oval.

A su parecer, los saudíes “han sido un gran aliado”.

En la actualidad, Israel es el único país en Medio Oriente con aviones de combate F-35, que costarían 100 millones de dólares cada unidad, al ser uno de los cazas más avanzados del mundo.

Según la cadena CNN, el Congreso estadounidense podría bloquear las licencias de exportación para los F-35 a Arabia Saudí, aunque esto es inusual.