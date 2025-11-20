Meta deberá pagar €479 millones por uso desleal de datos en publicidad digital en España

Un juzgado de Madrid condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para las redes Facebook e Instagram de forma desleal, infringiendo las normas europeas de protección de datos.

En una sentencia divulgada este jueves, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esta resolución se produce un día después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciase que responsables de Meta van a ser citados en el Congreso español para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El motivo de la citación es una investigación que desveló que esta plataforma digital habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios sin su consentimiento mediante un sistema oculto que permitía rastrear las actividades en internet, incluso cuando se navegaba en modo privado o usando una VPN.

Sánchez manifestó durante unas jornadas organizadas por AtresMedia en Madrid ayer miércoles que, por su gravedad, el supuesto espionaje no debe quedar impune, por lo que anunció que los responsables de Meta deberán rendir cuentas ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, para lo que se necesita que algún grupo parlamentario curse esta petición.

“En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o de cualquier gran plataforma tecnológica”, dijo el jefe del Ejecutivo, antes de garantizar que quien vulnere derechos, pagará las consecuencias porque no puede quedar impune.

En un comunicado remitido a EFE, Meta se mostró dispuesta a colaborar de “forma constructiva” con las autoridades y defendió que se “toma muy en serio” la privacidad.

El gigante tecnológico estadounidense, propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp, recordó que ofrece diversas herramientas a los usuarios para ayudarles a controlar cómo se utilizan sus datos.