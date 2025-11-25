EEUU optimista sobre impulso para terminar guerra en Ucrania

Estados Unidos expresó este martes su optimismo sobre el impulso para poner fin a la guerra en Ucrania, pero reconoció que aún quedan puntos conflictivos respecto al plan de Washington para detener el conflicto que lleva casi cuatro años. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia porque todavía quedan “algunos detalles delicados”, aunque no “insalvables”.

“Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”, aseguró Leavitt en una publicación en X (Twitter). “Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz”, agregó la funcionaria, en una jornada en que un enviado estadounidense se reúne con representantes de Rusia y Ucrania en Abu Dabi.

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos para sostener encuentros con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó The Financial Times. El diálogo avanza, declaró el portavoz de Driscoll, el teniente coronel Jeff Tolbert.

“Socavan” el proceso

Este lunes y martes “el secretario Driscoll y su equipo han estado en discusiones con la delegación rusa para lograr una paz duradera en Ucrania”, dijo Tolbert. “Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”, agregó.

Driscoll iba a reunirse el martes con una delegación rusa en Abu Dhabi, informaron medios estadounidenses y británicos, días después de sostener conversaciones con Ucrania en Ginebra destinadas a poner fin al conflicto.

El plan estadounidense, originalmente compuesto por 28 puntos, vería a Ucrania ceder efectivamente sus regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia, incluso zonas que no han sido ocupadas por los agresores, y reducir el tamaño de su ejército, demandas que Kiev ha considerado inaceptables.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar “socavar” el proceso de paz.