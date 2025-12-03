Colombia “precupada” por amenaza de Trump a América Latina

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado.

La Cancillería colombiana reiteró el “indeclinable compromiso” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico e hizo un llamado “urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

En su declaración de este martes (2.11.2025) en la Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea de Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, Trump sugirió que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

“Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques”, dijo Trump. Y, precisado por un periodista, añadió: “No, no solo Venezuela”.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”

La Cancillería colombiana rechazó “cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano” y subrayó “la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables”.

Además, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a Trump a visitar su país para mostrarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína y afirmó: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Washington retiró el visado a Petro en septiembre pasado y, en octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara, sin ofrecer pruebas, de ser un “líder del narcotráfico”.

Colombia, el único país socio de la OTAN en Sudamérica, es considerado también el mayor productor mundial de cocaína. El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en el país alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.

El Papa también se muestra preocupado

El papa León XIV expresó también la víspera su preocupación por la postura de Washington en la región. En su vuelo de regreso de Beirut a Roma, tras un viaje de seis días por Oriente Medio, el pontífice estadounidense, nacionalizado peruano, declaró que el Vaticano también está trabajando diplomáticamente para reducir la escalada del conflicto entre Washington y Caracas, que ahora amenaza por extenderse en la región.

El Papa calificó de peligrosa la posibilidad de una invasión estadounidense. Aconsejó buscar el diálogo y también afirmó que la presión económica era preferible al conflicto militar. Una guerra, en última instancia, perjudicaría más a la población, no a los líderes políticos, señaló León XIV.

Tras liberar al expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en EE. UU.

Estas nuevas amenazas de Trump, se conocieron el mismo día quela liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y ahora indultado por el mandatario estadounidense.

La decisión echa por tierra años de trabajo de fiscales, jueces y autoridades estadounidenses, criticó duramente en X el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo: “No hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera sin importarle que el presidente indultado haya endosado toneladas de cocaína a millones de sus propios votantes y contribuyentes (…). ¿De qué sirve que en Estados Unidos los fiscales arriesguen la vida enfrentando a los carteles, si al final se libera a un narcotraficante sentenciado por inundar de cocaína al propio pueblo estadounidense?”, escribió.