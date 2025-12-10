Detienen al expresidente boliviano Luis Arce por caso de corrupción en un fondo indígena

El expresidente boliviano Luis Arce (2020-2025) fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, por una investigación por corrupción, según confirmó en primera instancia su exministra de Presidencia, María Nela Prada.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de La Paz”, dijo la exfuncionaria en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, aseguró que el exmandatario fue trasladado a instalaciones de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Según medios locales, la detención se debe a una investigación abierta por el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Arce también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que lo acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

La gestión del expresidente, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido el centrista Rodrigo Paz. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a volver a dar clases en la universidad.

Horas más tarde, el gobierno de Bolivia confirmó la detención del expresidente Arce. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó en una conferencia de prensa que Arce es investigado como “principal responsable” del “millonario daño económico” que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia.