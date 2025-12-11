Dos trabajadores quedan atrapados tras colapso en obra de construcción en Corea del Sur
Dos trabajadores quedaron atrapados tras el colapso de una estructura de acero en una obra de biblioteca en Gwangju, Corea del Sur. Bomberos realizan labores de búsqueda y rescate en el lugar.
Dos trabajadores quedaron atrapados después de que una estructura de acero colapsara en una obra para la construcción de una biblioteca en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, informó hoy jueves la agencia de noticias Yonhap.
El incidente ocurrió alrededor de la 1:58 p.m. hora local (04:58 GMT) en Gwangju, situada a unos 270 kilómetros al sur de la capital, Seúl.
Se cree que los dos trabajadores quedaron atrapados bajo la estructura colapsada.
Autoridades de bomberos realizaban operaciones de búsqueda y rescate.