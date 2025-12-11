Publicidad
Dos trabajadores quedan atrapados tras colapso en obra de construcción en Corea del Sur

Xinhua
Por : Xinhua
Síntesis generada con OpenAI
Una estructura de acero colapsó en una construcción de biblioteca en Gwangju, a 270 km de Seúl, dejando a dos trabajadores atrapados. El accidente ocurrió cerca de las 13:58 hora local. Equipos de bomberos llevan adelante operaciones de búsqueda y rescate para ubicarlos y evaluar la estabilidad del sitio.
Dos trabajadores quedaron atrapados después de que una estructura de acero colapsara en una obra para la construcción de una biblioteca en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, informó hoy jueves la agencia de noticias Yonhap.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:58 p.m. hora local (04:58 GMT) en Gwangju, situada a unos 270 kilómetros al sur de la capital, Seúl.

Se cree que los dos trabajadores quedaron atrapados bajo la estructura colapsada.

Autoridades de bomberos realizaban operaciones de búsqueda y rescate.

