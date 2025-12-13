¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? Las versiones de su viaje a Oslo

Tras pasar más de un año escondida en Venezuela, María Corina Machadohizo su aparición en Noruega, donde dijo que había contado con la ayuda de Estados Unidos para salir de su país.

“Tuvimos el apoyo del gobierno de Estados Unidos”, declaró a la prensa en Oslo el jueves, horas después de llegar al país europeo para unirse a su recibimiento del Premio Nobel de la Paz, celebración que coincide con el despliegue militar a gran escala de EE. UU. en el sur del Caribe y la campaña de Donald Trump para la salida de Nicolás Maduro del gobierno venezolano.

Machado, que salió alrededor de las 2:30 a. m. del jueves por el balcón del histórico Grand Hotel, se negó a revelar los detalles de su salida, argumentando que quería proteger a sus colaboradores.

“Creo que el riesgo, aunque muy alto, valió la pena”, dijo en referencia a su viaje y sobre su posible regreso a Venezuela, agregó: “Y, por supuesto, el riesgo de volver es quizá aún mayor”.

En tanto, el gobierno de Donald Trump no hizo comentarios públicos sobre la salida de Venezuela de quien obtuvo el premio al que el republicano busca ser nominado.

Otras versiones sobre el financiamiento de la operación son a discordantes con la de Machado, ya que Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin fines de lucro, detalló el jueves a CBS News que la misión fue financiada por “unos cuantos donantes generosos”, privados y agregó: “El gobierno estadounidense no contribuyó con un solo centavo a esta operación, al menos que yo sepa”.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses -desde la Casa Blanca hasta altos oficiales militares y diplomáticos regionales- siguieron el viaje en tiempo real a través de mensajes de WhatsApp y notas de voz de Stern y su equipo.

Stern afirmó haber estado en contacto constante con altos oficiales militares estadounidenses antes y durante la operación, según el diario Wall Street Journal. En estos intercambios habrían compartido ubicación en vivo, describiendo los bloqueos y enviando actualizaciones.

El rescatista no reveló detalles sobre la operación en tierra firme. Un representante de Machado confirmó que la organización de Stern, Grey Bull Rescue Foundation, llevó a cabo la operación que comenzó el martes, según informó la CBS News.

Machado, que permanecía en la clandestinidad desde que compitió como candidata a vicepresidenta en la fórmula encabezada por Edmundo González Urrutia en 2024, dijo también el jueves que el Gobierno venezolano no tuvo conocimiento de su paradero y habría intentado impedirle su viaje a Noruega.

Desde 2014 pesa sobre Machado una prohibición de salida del país impuesta por un tribunal venezolano en respuesta a su presunta participación en los sucesos violentos en los que derivó una marcha celebrada en Caracas el 12 de febrero de ese año.

De Caracas a Oslo: el viaje clandestino de casi 9 mil kilómetros

La odisea de Machado fue un viaje clandestino de tres días por más de 8.800 km desde Venezuela hasta Noruega, según las fuentes consultadas por la prensa internacional. El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que Machado se puso una peluca y un disfraz para salir del lugar donde se escondía en Caracas.

La opositora habría viajado por tierra desde un suburbio de la capital venezolana hasta un pueblo pesquero en la costa caribeña del país. El diario WSJ dijo haber visto parte del video con la operación de rescate en el Mar Caribe.

La operación, según este medio, se habría llevado a cabo entre dos embarcaciones en medio de olas de unos 3 metros. Las personas que iban en una lancha pesquera, sostenían sus teléfonos celulares como bengalas de emergencia en la noche mientras la otra embarcación más grande se acercó. Una figura, abrigada con una chaqueta abultada y una gorra negra, saludó con los brazos. “Soy yo, María”.

Era la madrugada del martes cuando el equipo la rescató. Durante las últimas tres horas, Machado y una pequeña tripulación habían estado a la deriva en un esquife en el Golfo de Venezuela después de que su GPS se cayera por la borda debido al mar embravecido y fallara el de reserva.

Stern dijo que en el intercambio con militares estadounidenses llegaron a preguntarles si podían localizar la embarcación de Machado cuando perdieron la comunicación con ella

En un video de prueba de vida enviado a funcionarios estadounidenses y compartido con el WSJ, Machado intenta estabilizarse mientras el bote se balancea sobre las olas. “Me llamo María Corina Machado”, dice, “estoy viva, a salvo y muy agradecida”.

Stern, que denominó la misión Operación Dinamita Dorada, dijo que la subió a la embarcación más grande y le dio refrigerios, Gatorade y un suéter seco. Su organización especializada en este tipo de extracciones, está integrada por exveteranos de operaciones especiales e inteligencia,

“Fue peligroso. Daba miedo”, narró Stern, quien recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para salir de Venezuela.

Nuevos detalles de Stern y otra persona familiarizada con la operación, así como mensajes de texto con fecha y hora, videos y fotos de la misión revisados ​​por el diario WSJ, muestran un panorama de una peligrosa expedición que casi fracasó.

Una vez que Machado abordó la embarcación, habría emprendido una travesía de unas 12 horas hasta la isla holandesa de Curazao, según WSJ y The Guardian, donde un jet privado la recogió y la llevó a Oslo. La misión, informó CBS, fue planeada cuatro días antes de su ejecución.

“Hubo un momento en que sentí que mi vida corría un verdadero riesgo”, declaró Machado a The Guardian en Oslo el viernes.

El silencio de Caracas frente a la salida de Machado

Machado dijo también el jueves que el Gobierno venezolano no tuvo conocimiento de su paradero y habría intentado impedirle viajar a Noruega, donde el miércoles su hija aceptó el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

Sin embargo, los relatos citados por la prensa internacional, aseguran que Machado cruzó 10 controles de carretera antes de llegar al remoto puerto pesquero, donde sus ayudantes habían preparado una pequeña lancha. En ese trayecto, no queda claro cómo habría sorteado esas inspecciones.

El jueves, Nicolás Maduro acusó a Machado, quien ya se encontraba en Oslo, de no defender los intereses de su país y de hacer el “ridículo”.

“Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela, hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano, hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo”, señaló Maduro en un acto en una comuna de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, había afirmado el miércoles, sin aportar pruebas, que el gobierno estaba al tanto de sus movimientos. Funcionarios venezolanos también habían dicho previamente que Machado sería considerada prófuga si abandonaba el país.