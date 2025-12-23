¿A quién apoyará J.A. Kast? Argentina postula a Rafael Grossi para secretario general de la ONU

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, lanzó oficialmente su candidatura para la Secretaría General de las Naciones Unidas, afirmando que la organización requiere un giro operativo. “Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, un secretario general que vaya y cruce una línea del frente aunque haya una guerra”, dijo en Buenos Aires.

El diplomático argentino sostuvo que hoy existe “ausencia de las Naciones Unidas” en conflictos relevantes a nivel mundial. “He logrado que dos beligerantes hablen… hemos logrado dos veces ceses al fuego entre Ucrania y Rusia para que no se produzca un accidente nuclear… hemos logrado hablar con Vladímir Putin y a los pocos días con Volodímir Zelenski”, afirmó.

Grossi añadió que también ha mantenido interlocución “con la República Islámica de Irán aunque nos amenace de muerte” y llamó a “corregir el rumbo de este barco y sacarlo del rumbo de la irrelevancia”. En esa línea, insistió: “Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas”.

El postulante también se refirió a las críticas por el uso de recursos del organismo internacional. “Los países que financian este enorme esfuerzo internacional tienen todo el derecho de cuestionar lo que se hace con los recursos que pagan sus contribuyentes”, señaló, enfatizando que es clave “tener esa dosis de rendición de cuentas”.

¿Grossi o Bachelet?

Mientras Argentina formaliza su apuesta, la carrera interna en Chile mira hacia el Presidente electo. José Antonio Kast evitó adelantar una definición respecto de un eventual respaldo, especialmente frente a la figura de Michelle Bachelet, otro de los nombres fuertes para liderar la ONU.

“Yo no voy a decir nada hasta el 11 de marzo”, afirmó Kast tras reunirse con la exmandataria. Justificó su silencio señalando que “hoy día soy presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento o un juicio de algo que solo me compete el día que yo asuma en propiedad el cargo”. Agregó que “hay un presidente en ejercicio, que es Gabriel Boric” y que la institucionalidad “debe respetarse”, asegurando que esta definición “no se resuelve hoy día ni mañana”.

Además de Grossi y Bachelet, entre las candidaturas con mayor proyección internacional destacan Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Mia Mottley, Alicia Bárcena y Jacinda Ardern, en una contienda que se intensificará durante 2026. El próximo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027.