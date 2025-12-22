“No diré nada antes del 11 de marzo”: Kast congela definición sobre apoyo a Bachelet en la ONU

“Yo no voy a decir nada hasta el 11 de marzo”. Con esa frase el Presidente electo José Antonio Kast cerró este lunes cualquier expectativa de una definición anticipada sobre un eventual respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La señal llegó tras una extensa y simbólica reunión entre ambos, marcada por un silencio político cuidadosamente administrado.

La cita se realizó pasado el mediodía en las oficinas de la Fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa, y se extendió por cerca de dos horas, superando largamente el tiempo inicialmente previsto. Sin embargo, pese a las altas expectativas que rodeaban el encuentro, Kast optó por la cautela y dejó claro que no habrá anuncios antes de asumir formalmente la Presidencia.

“Hoy día soy presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento o un juicio de algo que solo me compete el día que yo asuma en propiedad el cargo”, sostuvo tras el encuentro, remarcando que actualmente “hay un presidente en ejercicio, que es Gabriel Boric”, y que la institucionalidad debe respetarse. En la misma línea, insistió en que esta definición “no se resuelve hoy día ni mañana”.

“Tiene muchos conocimientos en las distintas áreas”

Aunque sin humo blanco, Kast sí destacó el tono del diálogo con la exmandataria. Según explicó, conversaron sobre una amplia agenda de temas que —dijo— “afectan a nuestra nación”, como primera infancia, salud primaria, seguridad y defensa. Áreas en las que, a su juicio, Bachelet cuenta con una experiencia relevante tras haber sido dos veces presidenta y ocupar cargos de alto nivel en organismos internacionales.

“Fue dos veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas y una mirada que va más allá de la tensión política que hoy puede haber en nuestra patria”, señaló el líder republicano, quien aprovechó de reforzar su mensaje de diálogo transversal y de convocar a distintas figuras políticas a aportar desde su experiencia.

En ese contexto, Kast incluyó también a otros expresidentes, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle —con quien se reunió el viernes pasado— y al entorno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, mencionando a Cecilia Morel. “Chile está primero”, subrayó, llamando a dejar de lado el activismo y concentrarse en resolver los problemas urgentes de los ciudadanos.

La reunión se dio en medio de un debate político que cruza oficialismo y oposición. Mientras algunos sectores sostienen que un eventual respaldo a Bachelet para la ONU debería entenderse como una política de Estado, otros presionan para que el futuro gobierno marque distancia. Por ahora, Kast se mantiene en pausa: confirmó que el tema fue abordado en la conversación, pero evitó entregar cualquier pista sobre su postura final.

Bachelet, en tanto, se retiró del lugar sin realizar declaraciones públicas. No era la primera vez que ambos tomaban contacto. Tras la elección, el 14 de diciembre, la exmandataria llamó telefónicamente a Kast para felicitarlo y conversar sobre los desafíos del país.

Mientras la definición sobre la ONU sigue abierta, el presidente electo ya prepara su próxima agenda internacional. Este lunes inicia un viaje a Ecuador, enfocado en temas de seguridad, reactivación económica y emprendimiento. La señal es clara: el diálogo avanza, los gestos se multiplican, pero la decisión clave —al menos por ahora— queda congelada hasta el 11 de marzo.