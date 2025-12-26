Publicidad
Al menos 15 heridos tras un apuñalamiento masivo en una fábrica al suroeste de Tokio

Por : EFE
Al menos 15 personas resultaron heridas tras un ataque con cuchillo en una fábrica de la prefectura japonesa de Shizuoka. Un hombre fue detenido en el lugar y las autoridades investigan el incidente ocurrido en la localidad de Mishima.

Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes en un apuñalamiento masivo sucedido en una fábrica en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local.

La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital, todos en estado consciente, según la cadena.

Mientras, la policía detuvo a un hombre en el lugar sospechoso de haber atacado a las víctimas con un cuchillo.

Según el periódico japonés Asahi, las autoridades piensan que el hombre es un trabajador de unos 30 años de edad que entró en la fábrica armado con un cuchillo de supervivencia y una máscara de gas.

De acuerdo con NHK, el hombre apuñaló al menos a ocho personas en la fábrica, y roció algún tipo de líquido sobre otras seis, sin especificar cuál.

Según las autoridades de la localidad, los servicios de emergencias recibieron una llamada sobre las 16.30 hora local (07.30 GMT) alertado de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de la localidad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka.

Las autoridades están aún investigando los detalles del incidente, y han acordonado la zona.

