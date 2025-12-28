Trump se reúne con Zelenski en Florida para dar salida a su manera a la guerra de Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se sentó este domingo frente al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida, donde se realiza el esperado encuentro entre ambos.

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Fase final

“Creo que estamos en las fases finales de las negociaciones”, ha indicado Trump a las puertas de su mansión, “porque de lo contrario” la guerra con Rusia “va a durar mucho tiempo”.

Trump y Zelenski van a evaluar el plan de paz presentado por el mandatario norteamericano y la contrapropuesta europea defendida por Zelenski, enormemente reacio a aceptar la oferta de Trump de entregar definitivamente a Rusia los territorios conquistados por Moscú durante la guerra a cambio de garantías de seguridad, para intentar alcanzar una versión de consenso.

“Tenemos las hechuras de un acuerdo y es bueno para todo el mundo”, ha manifestado Trump, quien confirmó que poco antes de la reunión mantuvo una conversación al respecto con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien volverá a dialogar al final de la reunión mientras Zelenski comenta los resultados con los líderes europeos.

“El tema es complejo pero no es tan complejo, y creo que vamos a sacarlo adelante. La reunión de hoy va a ir muy bien”, ha indicado Trump antes de dirigirse a Zelenski, “porque este caballero ha trabajado muy duro y es un valiente”.

En particular, Trump ha resaltado que, sobre la mesa, hay “beneficios económicos muy importantes para Ucrania, y hay mucha reconstrucción por hacer, y mucha riqueza por obtener”. El presidente estadounidense ha acabado destacando que “hay dos partes que tienen ganas de hacer la paz” y que siguiendo este espíritu van a ocurrir las conversaciones de esta tarde-noche.

“El pueblo de Ucrania quiere que acabe, y el pueblo de Rusia también”, ha indicado, “y vamos a conseguir que acabe”.