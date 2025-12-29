Incendio deja 16 muertos en hogar de ancianos en Indonesia

La Policía indonesia ha llevado a cabo procedimientos para identificar a 16 personas fallecidas en un incendio que se produjo en un hogar de ancianos en Manado, capital de la provincia de Célebes Septentrional, informaron hoy lunes las autoridades locales.

Los cuerpos de las víctimas mortales están siendo identificados en el Hospital Bhayangkara de la Policía Regional de Célebes Septentrional, precisó Alamsyah P. Hasibuan, jefe de relaciones públicas de la institución.

A su decir, el proceso de identificación tiene como objetivo establecer la identidad completa de los fallecidos antes de continuar con la coordinación con sus familias.

Según Hasibuan, el incendio ocurrió sobre las 20:36 hora local del domingo en el hogar de ancianos Panti Werdha Damai, ubicado en el distrito de Paal Dua, en Manado. Las llamas fueron extinguidas alrededor de las 21:30 hora local tras la llegada de tres camiones de bomberos enviados por el Gobierno municipal de Manado.

Al ser informados del incendio, los oficiales de policía se movilizaron rápidamente para asegurar la zona y asistir en las operaciones de rescate. Los supervivientes fueron evacuados al Hospital Regional de la Ciudad de Manado y al Hospital Permata Bunda.

Los equipos forenses de la Policía han emprendido una investigación, que incluye el examen de la escena del incidente y entrevistas con testigos, para determinar la secuencia de los eventos y la causa preliminar del incendio, agregó Hasibuan.