Colombia despliega fuerzas militares en la frontera con Venezuela

El gobierno de Colombia movilizó a sus fuerzas armadas en la frontera con Venezuela luego de los ataques estadounidenses contra el país vecino. La medida fue adoptada en medio de la preocupación por un eventual flujo masivo de refugiados que podrían huir tras los bombardeos.

El presidente Gustavo Petro informó a través de la red social X que su administración realizó una reunión de seguridad nacional, en la que se resolvió el despliegue de tropas ante una posible “afluencia masiva” de personas que salgan desde Venezuela hacia territorio colombiano.

Además, el mandatario anunció que Colombia convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación generada por los ataques.

Petro también expresó la posición oficial del gobierno colombiano frente a los hechos. “El gobierno de Colombia rechaza la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina”, señaló el presidente.

Las decisiones adoptadas por Bogotá se producen en un contexto de tensión regional tras los ataques estadounidenses contra Venezuela y el temor a consecuencias humanitarias en la frontera común.