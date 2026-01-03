Fiscal general de EEUU informa que Maduro será procesado por narcotráfico y terrorismo

En los tribunales de Nueva York será enjuiciado el derrocado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Por medio de un posteo en X, la fiscal dijo que ambos han sido acusados en la corte del distrito sur de Nueva York: “Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narco-terrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y artefactos de destrucción, y conspiración para utilizar armas de fuego y artefactos de destrucción contra Estados Unidos”.

Bondi agregó que “pronto, ellos enfrentarán la ira de la justicia americana en suelo americano, en cortes americanas. En nombre de todo el Departamento de Justicia, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigirle que rinda cuentas ante el pueblo americano”. Del mismo modo, felicitó a los militar es que “estuvieron a cargo de esta increíblemente exitosa misión de captura de estos dos supuestos narcotraficantes internacionales”.