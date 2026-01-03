María Corina Machado exige que Edmundo González asuma de inmediato la presidencia de Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este sábado que la oposición se encuentra en condiciones de asumir el gobierno de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas militares norteamericanas. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, aseguró en un comunicado publicado en X.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos. Y contra ciudadanos de muchas naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos ha cumplido con su promesa de hacer valer la ley”, señala el documento.

Machado aseguró que llegó la hora de la “soberanía popular” en Venezuela. “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, agregó, asegurando que “lo que tenía que pasar, está pasando”.

“Esta es la hora de los ciudadanos”, enfatizó la Premio Nobel de la Paz, señalando que Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato constitucional como Presidente y “ser reconocido como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

Sobre los venezolanos que se encuentran al interior del país, Machado los llamó a estar listos “para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”.

Y respecto a aquellos que no se encuentran en Venezuela, la líder opositora señaló que “los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, concluyó.