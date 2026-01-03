Tras detención de Maduro, Trump dijo que estarán “fuertemente involucrados” en las petroleras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado al escenario que se abre en Venezuela tras la detención del mandatario Nicolás Maduro, adelantando un rol activo de su país en la industria petrolera del país caribeño.

Previo a una conferencia de prensa fijada para la tarde en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump abordó el tema en una entrevista con Fox News, donde fue consultado por el futuro de las reservas de crudo venezolanas.

“Bueno, veo que estaremos fuertemente involucrados, eso es todo. ¿Qué puedo decir? Tenemos las mayores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores y estaremos muy involucrados en ello”, afirmó el mandatario.

En la misma conversación, Trump también se refirió a una eventual reacción de China y al vínculo con el presidente Xi Jinping. Al respecto, descartó conflictos y aseguró que el suministro de petróleo no será un problema.

“Tengo una muy buena relación con el presidente Xi y no va a haber ningún problema y van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo”, sostuvo.

No obstante, el jefe de la Casa Blanca advirtió que Estados Unidos no está dispuesto a ceder el control del escenario que se abre tras la captura de Maduro. “Pero no podemos arriesgarnos, después de haber hecho esto, dejar que otra persona se hiciera cargo de algo que tenemos que hacer otra vez”, concluyó.