Trump entrega detalles del arresto de Maduro: están en un buque militar y le pidió que se rindiera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este sábado nuevos antecedentes sobre la operación militar en Venezuela que culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, señalando que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en un buque militar estadounidense.

En conversación con Fox News, Trump aseguró que observó el operativo desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. “Fue algo simplemente increíble, el trabajo extraordinario que hizo esta gente. No hay nadie más que pudiera haber hecho algo así”, afirmó.

El mandatario también confirmó que habló directamente con Maduro días antes de la captura. “Hablé con él hace una semana y le dije: ‘Tienes que rendirte, tienes que entregarte’”, relató.

Trump sostuvo que el Ejército estadounidense estaba preparado para ejecutar una segunda fase del ataque, pero que no fue necesario. “Estábamos listos para una segunda oleada, pero la primera fue tan letal que no hizo falta”, dijo.

Además, reveló que la captura se había planificado con antelación. “Esto iba a ocurrir hace cuatro días, pero el clima no era perfecto”, explicó, detallando que Maduro se encontraba “en una casa que era más bien una fortaleza que una casa, con acero sólido por todas partes” al momento de ser arrestado.

Según Trump, Maduro y Flores se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico.

Consultado sobre el futuro político de Venezuela y un eventual respaldo a la oposición, el presidente estadounidense evitó definiciones. “Vamos a tener que verlo ahora mismo. Ellos tienen un vicepresidente, como saben. No sé qué tipo de elección fue esa, pero la elección de Maduro fue una vergüenza”, señaló.

Finalmente, Trump afirmó que la operación “envía una señal de que ya no vamos a dejarnos presionar”, defendiendo el accionar de Estados Unidos frente al régimen venezolano.

