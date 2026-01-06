Donald Trump descarta pronta convocatoria a elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria a elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino “recupere su salud”.

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara a Nicolás Maduro y lo trasladara a EEUU para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

“No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse”, sentenció.

Trump advierte “segundo ataque”

En los últimos días Trump ha puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque “no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país” y ha dicho que su Gobierno está en contacto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un “segundo ataque” si su Gobierno chavista “no se porta bien”.

El republicano, que ha dicho sin ambages que Washington está ahora mismo “a cargo” de Venezuela, afirmó en la entrevista de hoy que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

Ayer mismo, Trump pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. “Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre”, aseguró.