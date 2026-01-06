Trump reitera que está listo segundo ataque en Venezuela “si es que es necesario”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno está preparado “para hacer un segundo ataque si es que es necesario” en Venezuela, tras el operativo militar realizado el sábado que culminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

En un discurso ante la Cámara de Representantes y luego en el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, Trump defendió los ataques sobre Caracas y sostuvo que la operación tomó por sorpresa al mandatario venezolano. “Agarramos por sorpresa a Maduro (…) Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas”, afirmó, acusándolo de haber torturado “a mucha gente”.

El mandatario destacó el despliegue militar utilizado en la operación. “Fue muy complejo, 150 helicópteros, tantos soldados en el terreno… y nadie salió herido en nuestro bando”, aseguró, admitiendo que murieron “muchos” en el otro bando, “la mayoría cubanos”. Añadió que “sabían que íbamos e igual estaban desprotegidos”, remarcando que con esta acción “volvimos a demostrar que tenemos el Ejército más feroz del mundo”.

Trump insistió en la superioridad armamentística de su país. “Nadie tiene la calidad de nuestras armas y vamos a producir más”, advirtió, calificando el operativo como una “hazaña militar increíble”. En el mismo tono, ironizó sobre Maduro, señalando que trataba de imitarlo “bailando” en actos públicos.

El presidente estadounidense volvió además a apuntar contra organizaciones criminales extranjeras en Estados Unidos, como el Tren de Aragua, y desestimó las manifestaciones de apoyo a Maduro. “Se nota a la legua que están financiadas”, dijo, ironizando que los manifestantes “portan carteles de protesta carísimos”.

En materia económica, Trump volvió a destacar su política arancelaria. “Nos estamos volviendo ricos por los aranceles”, aseguró, señalando que ha logrado grandes acuerdos para llevar recursos a Estados Unidos y criticando programas impulsados por administraciones anteriores, como el Obamacare.

En paralelo, y coincidiendo con el quinto aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Trump reiteró que no instigó la violencia. Insistió en que llamó a marchar de forma “pacífica y patriótica” hacia el Congreso y acusó a los medios de omitir esas palabras. “Nunca lo reportaron, es un escándalo”, afirmó.

El mandatario volvió a responsabilizar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no desplegar a la Guardia Nacional. “Nunca reportaron que a Nancy Pelosi se le ofrecieron 10.000 soldados”, sostuvo, pese a que el cambio de nombre del Kennedy Center a Trump-Kennedy Center requiere autorización del Congreso.

El ataque al Capitolio se produjo tras un mitin frente a la Casa Blanca, en el que Trump instó a sus seguidores a dirigirse al Congreso mientras se certificaba la victoria electoral de Joe Biden. Posteriormente, un comité selecto de la Cámara Baja concluyó que Trump fue la “figura central” de un intento por revertir el resultado electoral, algo que el republicano ha rechazado de manera reiterada.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump indultó a cerca de 1.500 personas involucradas en el asalto, incluidos condenados por sedición. Este martes, algunos de los participantes volverán a marchar al Capitolio para conmemorar los cinco años de los hechos y recordar a Ashli Babbitt, abatida por la policía durante el ataque. En paralelo, opositores al presidente anunciaron protestas contra lo que califican como un intento de “blanquear” los sucesos, según una investigación de la Radio Nacional Pública estadounidense (NPR).