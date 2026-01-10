Estallan nuevas protestas en Irán pese a bloqueo de internet

Los iraníes tomaron de nuevo las calles la noche del viernes en el mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de tres años, a pesar del apagón de internet que impusieron las autoridades como parte de una represión que deja decenas de muertos. A gritos de “muerte al dictador”, los iraníes protestan abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades.

Reza Pahlavi, el hijo del sah depuesto y una de las figuras de la oposición en el exilio, llamó este sábado (10.01.2026) a los manifestantes a “prepararse para tomar” los centros de las ciudades. En un mensaje en la red social X, subrayó que el “objetivo ya no es solo manifestarse en la calle”, sino mantener los centros urbanos, “permaneciendo sobre el terreno”.

Advertencias estadounidenses

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró su apoyo a los manifestantes. “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, publicó Rubio en la red social X. El presidente Donald Trump lanzó también previamente una nueva advertencia a los líderes iraníes: “Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar”.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, había dicho por la televisión del país que su país “no cederá ante los saboteadores”. “Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (…) para rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos”, añadió el líder supremo. Pero “el arrogante” Donald Trump, dijo, será “derrocado”. Y acusó al mandatario norteamericano de tener las “manos manchadas de la sangre”, en referencia a los bombardeos contra instalaciones nucleares del año pasado.