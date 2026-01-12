Delcy Rodríguez reafirma que es “presidenta encargada” tras imagen publicada por Trump

Aunque parezca un juego de palabras, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró hoy lunes que ella es la presidenta encargada de dicho país y que está al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicara una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela”. La misma imagen menciona como vicepresidente de Venezuela a JD Vance, el actual vicepresidente de Venezuela.

“Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”, manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump, según informó France 24..

Rodríguez subrayó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como “rehén” al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de Estados Unidos en Caracas.