Cómo podría Trump hacerse con el control de Groenlandia

Sin embargo, Dinamarca ha aumentado significativamente el gasto en defensa en las regiones del Ártico y el Atlántico Norte, incluida Groenlandia, durante el último año.

El gran tamaño, su escasa población y la falta de un ejército propio la convertirían en un objetivo fácil para Estados Unidos, que ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en la base de Pituffik, en el extremo noroccidental de Groenlandia.

Esta base podría, en teoría, servir como centro logístico para futuras operaciones.

La instalación existe desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses se desplegaron en la isla para establecer bases militares y estaciones de radio, después de que los nazis ocuparan Dinamarca.

Hans Tino Hansen, experto danés en seguridad y director ejecutivo de Risk Intelligence, explicó cómo podría desarrollarse una operación estadounidense para tomar Groenlandia.

Según Hansen, la 11 División Aerotransportada con base en Alaska, que incluye dos brigadas árticas capaces de realizar misiones de paracaidismo o con helicópteros, sería la “capacidad principal” en cualquier invasión, “apoyada por la fuerza aérea y la armada”.

Esta evaluación fue respaldada por Justin Crump, oficial de la reserva del ejército británico y director de la empresa de análisis de riesgos e inteligencia Sibylline.

“Estados Unidos tiene un poder naval abrumador y la capacidad de transportar un número considerable de tropas”, afirmó. “Se podría transportar fácilmente en un solo vuelo la cantidad de tropas suficiente para que hubiera un soldado por cada pocos habitantes”.

Crump añadió que esta opción sería despiadada, pero también potencialmente incruenta, ya que es probable que haya poca resistencia.

Sin embargo, en Estados Unidos, varios exfuncionarios y analistas de defensa sostienen que una operación militar es extremadamente improbable, dadas sus profundas implicaciones para las alianzas entre Estados Unidos y Europa.

“Eso iría claramente en contra de todo el derecho internacional”, declaró Mick Mulroy, exinfante de marina, oficial paramilitar de la CIA y subsecretario adjunto de Defensa. “No solo no representan una amenaza para Estados Unidos, sino que son un aliado con el que tenemos un tratado”.

Si la Casa Blanca comenzara a considerar una opción militar, Mulroy sostiene que posiblemente encuentre resistencia por parte de los legisladores, quienes podrían invocar la Ley de Poderes de Guerra, diseñada para limitar la capacidad del presidente de declarar la guerra sin la aprobación del Congreso, para impedirlo.

“No creo que haya ningún apoyo en el Congreso para destruir la alianza de la OTAN”, afirmó.

Comprar Groenlandia

Estados Unidos tiene recursos económicos suficientes, pero Groenlandia no está en venta, según repiten tanto Nuuk como Copenhague.

Citando a un legislador y a una fuente familiarizada con las conversaciones, CBS, socio informativo de la BBC en Estados Unidos, informó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó a miembros del Congreso que la compra era la opción preferida por el gobierno.

Pero incluso si Groenlandia quisiera ser vendida, una transacción de este tipo sería sumamente complicada.

Cualquier fondo tendría que ser aprobado por el Congreso y la adquisición de Groenlandia, mediante un tratado, requeriría el apoyo de dos tercios del Senado, algo que, según los expertos, sería difícil de conseguir.

La Unión Europea también tendría que dar su visto bueno al acuerdo.

Si bien Trump podría, en teoría, intentar llegar a un acuerdo unilateralmente sin la participación de Groenlandia ni del Congreso, los expertos creen que es extremadamente improbable.