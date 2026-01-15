María Corina Machado afirma que su encuentro con Trump estuvo “muy bien”

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves, tras más de dos horas de encuentro.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, a reunirse con senadores.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue “muy bien”, pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EEUU detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

De hecho, cabe recordar que luego de la operación militar de captura en contra de Maduro, Donald Trump aseveró que “creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, sin trasparentar que, como informó el Miami Herald, desde abril de 2025 que sus enviados especiales para Venezuela negociaban la entrega de Maduro con Delcy Rodríguez.

Tras el encuentro, la vocera de Trump, Caroline Leavitt, fue interrogada al respecto. Dijo que la postura del mandatario al respecto “fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional” y que “en este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”.