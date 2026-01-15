Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección tras protestas contra ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves 15 de enero con invocar la Ley de Insurrección en el estado de Minnesota, que en las últimas semanas se ha convertido en el epicentro de masivas protestascontra su política antiinmigración. El mandatario, que anteriormente ha hecho tentativas de hacer uso de las facultades previstas en la Ley promulgada en 1807, ha vuelto a advertir que podría desplegar el Ejército en el estado.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió Trump en su red Truth Social.

Durante 2025, Trump amenazó con invocar la Ley en ciudades gobernadas por demócratas —como Los Ángeles, Portland y Chicago— para responder a las protestas contra su campaña de deportaciones masivas y disturbios civiles.

La tensión y los enfrentamientos entre ciudadanos y activistas en Minnesota contra agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha incrementado tras el asesinado de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que el pasado 7 de enero recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente de ICE durante una manifestación en Minneapolis.

El miércoles, manifestantes volvieron a enfrentarse con las autoridades federales en lo que se convirtió en varios focos de disturbios en el norte de Minneapolis, cerca de la escena donde un hombre recibió un disparo en la pierna, según indicó el diario local ‘The Minnesota Star Tribune’.

El incidente aumentó aún más la sensación de miedo e ira que se extiende por toda la ciudad. Poco antes del tiroteo, el gobernador Tim Walz pidió a las autoridades federales que “pusieran fin a esta ocupación” por parte de los agentes federales de inmigración en Minnesota, escribió el ‘Star Tribune’. Mientras, el presidente Trump afirmó que entre los manifestantes en la capital del estado había “agitadores profesionales e insurrectos”.

El lunes, Minnesota —junto a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul— demandó al Gobierno Federal por el despliegue masivo de agentes de ICE en el estado y el asesinato de Good. “Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales“, indica la demanda.

El Departamento de Justicia excluyó a las autoridades locales de la investigación federal sobre el incidente y desde entonces al menos seis fiscales federales han renunciado ante presuntas presiones para investigar al viudo de Good, quien era madre de dos niños. Entre los abogados que dimitieron se encontraba el fiscal federal adjunto Joseph Thompson, junto a los fiscales Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, según informó la cadena de televisión ‘CBS’.

¿Qué establece la Ley de Insurrección de 1807?

La Ley de Insurrección de 1807 otorga facultades al presidente para ordenar el despliegue del Ejército estadounidense y “federalizar” la Guardia Nacional a nivel nacional para reprimir una insurrección, la rebelión o la violencia interna. Según apunta el Centro Brennan para la Justicia, se trata de un conjunto de resoluciones promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871.

La normativa suspende temporalmente la Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército actúe como una fuerza policial nacional en actividades de aplicación de la ley civil, con excepciones autorizadas por el Congreso, para evitar la extralimitación militar en la aplicación de la ley civil. La Posse Comitatus fue promulgada para separar la policía militar de la interna, salvaguardando las libertades civiles.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993). California solicitó al entonces mandatario republicano esa ayuda militar en respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

La amenaza del republicano de aplicar la medida, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense. Mientras, gobernadores demócratas de todo el país están proponiendo cambios en las leyes para poner límites a los agentes federales de inmigración y proteger al público tras el asesinato a tiros de Renee Good y las heridas causadas a dos personas en Portland, Oregón.

Solo el 38% de los adultos estadounidenses aprueban el manejo de Trump de la inmigración, frente al 49% al comienzo de su segundo mandato. La encuesta más reciente se aplicó entre el 8 y el 11 de enero, poco después de la muerte de Good. Mientras otro estudio publicado el martes por YouGov y ‘The Economist’ arroja que 46 % de los estadounidenses apoya abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El sondeo es el primero que exhibe que más estadounidenses que respaldan poner el fin a ICE mientras que 43 % de los encuestados dijo estar en contra de abolir la agencia, creada en 2003 por el presidente Bush (2001-2009) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Cruzada contra Minnesota y migrantes de Somalia

En las últimas semanas, la administración Trump ha criticado a Minnesotapor lo que dice es un fraude por parte de inmigrantes en el sistema de asistencia social y los programas de servicios sociales. El Departamento de Justicia abrió también una investigación por fraude en fondos asignados a servicios como parte del alivio durante la pandemia y develó un caso por 250 millones de dólares del programa ‘Feeding Our Future’, vinculado a la comunidad somalí del estado.

El escándalo obligó al gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, a no buscar la reelección para un tercer mandato al frente del estado. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzaron también la llamada ‘Operación PARRIS’ en Minnesota, que reexaminará miles de solicitudes de refugio mediante nuevas revisiones de antecedentes y la verificación intensiva de las aplicaciones. “Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude”, declaró un portavoz del DHS.

Pero también Trump anunció hace días que iba a revocar las naturalizaciones de estadounidenses de origen somalí, una gran comunidad en ese estado, de donde viene la congresista Ilhan Omar, la primera refugiada africana y primera estadounidense de origen somalí en ser electa al Congreso. Omar —una feroz crítica de Trump— fue tambien una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso en 2018, junto con Rashida Tlaib, de origen palestino.

En diciembre, Trump tildó a los inmigrantes somalíes de “basura” y dijo que deberían ser devueltos a casa, en un encendido discurso contra migrantesindocumentados en Minnesota. En declaraciones cargadas de referencias xenófobas, Trump atacó a los somalíes y a la congresista Ilhan Omar. Repitió que Somalia “apesta” y “no sirve para nada por algo”.

LEER TAMBIÉNTrump vs. los somalíes, segundo asalto: se revoca el TPS y la ciudadanía queda bajo amenaza

“No aportan nada. No los quiero en nuestro país, para ser sincero”, dijo. Llamó a Omar “basura” y dijo: “Vamos por mal camino si seguimos recibiendo basura en nuestro país”.

El martes pasado, el Gobierno federal anunció que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes somalíes y les recomendó salir del país antes del 17 de marzo, una decisión que se produce tras un fraude millonario relacionado con ciudadanos de esta comunidad en Minnesota.

“Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumplen con los requisitos legales para el Estatus de Protección Temporal”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado citado por la cadena Fox News. “Temporal significa temporal”, agregó.