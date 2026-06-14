Golpe al Tren de Aragua

La “Operación Tokio” permitió detener a 19 personas vinculadas al Tren de Aragua y desarticular una red criminal que lavó más de $78 mil millones.

Dinero fuera de Chile

Pese al éxito penal del operativo, la nota advierte que se recuperó menos del 1% del dinero lavado, porque la mayor parte ya había salido del país.

Debate por secreto bancario

El caso reabre la discusión sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario en situaciones excepcionales, actualmente en debate en el Congreso.

Sistema desfasado frente al crimen organizado

El análisis plantea que el sistema chileno sigue operando con herramientas pensadas para una criminalidad de hace décadas, mientras las redes actuales lavan activos en línea y cruzando fronteras.

Ruta del dinero como punto central

La nota sostiene que para el crimen organizado lo relevante no es perder operadores detenidos, sino conservar el dinero; por eso el foco debe estar en seguir y recuperar los recursos.

Si quieres leer la nota completa sigue este link: Secreto bancario: crimen organizado se llevó toda la plata

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